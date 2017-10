Actualidade

O avançado Soares continua a ser a única baixa no grupo de trabalho do FC Porto, que hoje voltou a preparar a receção de quarta-feira aos alemães do Leipzig, para a Liga dos Campeões de futebol.

O brasileiro, que tem sido a baixa mais prolongada no plantel 'azul e branco', continua a fazer tratamento e trabalho de ginásio, numa paragem competitiva que se estima ser de um mês.

O jovem lateral direito Diogo Dalot voltou a treinar com a equipa B do FC Porto, sendo pouco provável a sua chamada para o desafio da quarta jornada do Grupo G da Liga milionária.