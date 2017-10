Incêndios

O presidente da Câmara de Mortágua defendeu hoje que é urgente a publicação da portaria que regulamente a medida anunciada pelo Governo de apoio ao pagamento de salários aos trabalhadores com emprego em risco em consequência dos incêndios.

"Ainda hoje tivemos uma reunião com a Segurança Social, que nos falou de 'layoff' e de algumas medidas nossas velhas conhecidas, mas não nos falou do que foi dito pelo secretario de Estado das Florestas e anteriormente pelo ministro do Planeamento, que era de nos três meses após incêndio haver, da parte do Governo, apoio ao pagamento dos salários nas empresas que ficaram totalmente destruídas e sem hipóteses de, no imediato, retomarem atividade", apontou José Júlio Norte.

De acordo com o autarca do Mortágua, esta é "uma situação que tem de ser muito bem esclarecida", sendo urgente "uma portaria a regulamentar isso".