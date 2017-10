Actualidade

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) chegaram hoje a acordo para o prolongamento do projeto vídeo-árbitro até ao final da temporada 2018/2019, anunciaram as duas organizações.

Tal como na atual época, será a FPF a assumir os custos do processo, indicou em comunicado a LP.

"Temos feito a avaliação permanente da introdução deste projeto. Com algum tempo de antecedência, e planeando já as épocas futuras, tomámos a decisão de assumir os custos de mais um ano de vídeo-árbitro, para permitir a consolidação do projeto e continuar a ajudar os árbitros na sua tomada de decisão", afirmou o presidente da FPF, Fernando Gomes, citado no comunicado.