O treinador do Benfica defendeu que a sua equipa terá de ter rigor tático, concentração defensiva e eficácia no ataque se quiser ultrapassar, na terça-feira, o Manchester United, em jogo da Liga dos Campeões de futebol.

"Tem a ver mais com uma postura coletiva. O sistema assenta nisto: grande rigor, que é fundamental ter do ponto de vista tático, concentração máxima, para conseguirmos realizar as ações necessárias para resolver as questões defensivas, e aproveitar as poucas oportunidades que neste tipo de jogos existem no plano ofensivo", resumiu Rui Vitória, referindo-se ao jogo da quarta jornada do grupo A da Liga dos Campeões.

O treinador 'encarnado' não espera facilidades, nem acredita que o também português José Mourinho, treinador da equipa inglesa, aproveite o jogo para fazer descansar jogadores a pensar no jogo com o campeão Chelsea no domingo.