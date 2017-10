PSD

O candidato à liderança do PSD Pedro Santana Lopes propôs hoje a criação de três unidades de missão nas áreas das políticas sociais, crescimento e reorganização do território para aproximar o país das médias europeias até 2025.

Pedro Santana Lopes discursou hoje nas jornadas parlamentares do PSD, à porta fechada, durante cerca de uma hora e, no final, defendeu que o seu programa para o partido "exige ousadia, exige sonhos".

"O partido se eu ganhar vai ter três comissariados ou unidades de missão: um para o financiamento das políticas sociais, outro para a reorganização do território e outro para a agenda para o crescimento", propôs, incluindo nesta última estrutura as matérias relacionadas com a política fiscal e a simplificação administrativa e burocrática.