LC

Jorge Jesus disse hoje que a Juventus é uma das cinco melhores equipas mundiais, mas está convicto de que o Sporting vai criar muitas dificuldades aos italianos, no jogo de terça-feira para a Liga dos Campeões de futebol.

"A Juventus é uma das cinco melhores equipas do mundo, no nosso grupo apanhámos com duas [mais o Barcelona] dessas cinco. Nos jogos frente a ambos disputámos o resultado até ao último segundo, não somámos pontos, mas prestígio. A Juventus vai-nos criar muitos problemas, mas nós também lhes vamos criar", disse o treinador do Sporting no lançamento da partida da quarta jornada do grupo D da Liga dos Campeões frente à Juventus.

Jorge Jesus não poupou elogios ao campeão italiano e vice-campeão europeu, que qualificou como uma equipa de "enorme qualidade individual e coletiva", mas revelou que esteve a trabalhar no plano teórico numa fórmula de travar a Juventus e fazer com que os adeptos do Sporting sintam orgulho e esperança pela equipa.