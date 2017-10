Offshore

Cerca de 8,6 mil milhões de euros foram transferidos para 'offshore' no ano passado, através de quase 58,8 mil transferências, de acordo com as estatísticas publicadas hoje pela Autoridade Tributária e Aduaneira (AT).

Segundo os dados divulgados hoje na página na Internet do Fisco, o montante comunicado pelos bancos das transferências para paraísos fiscais em 2016 foi de cerca de 8,6 mil milhões de euros, cerca de 200 milhões abaixo dos 8,8 mil milhões de euros transferidos em 2015.

Em 2016, foram feitas quase 58,8 mil transferências para estes territórios com situação tributária mais favorável, mais quase 39,5 mil do que no ano anterior, sendo que apenas 5.700 sujeitos passivos deram ordem para estas operações.