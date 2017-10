Actualidade

O presidente da Câmara Municipal do Porto Moniz, Emanuel Câmara, apresentou hoje a sua candidatura à liderança do PS-Madeira, partido que quer "unido" e "vencedor" em 2019 com a eleição do independente Paulo Cafôfo presidente do Governo Regional da Madeira.

Paulo Cafôfo, reeleito, pela segunda vez, nas eleições autárquicas de 01 de outubro presidente da Câmara Municipal do Funchal, na coligação "Confiança" [PS, BE, PDR, Nós, Cidadãos e JPP] é o candidato de Emanuel Câmara, caso vença o partido, à presidência do Governo Regional.

"O meu grande objetivo político não é ser presidente do PS-Madeira, o meu grande objetivo é mudar a Madeira", disse o candidatado.