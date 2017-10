Actualidade

O Portimonense recebeu e venceu hoje o Vitória de Setúbal por 5-2, numa partida da 10.ª jornada da I Liga de futebol em que entrou praticamente a perder, mas virou o resultado a seu favor.

Um golo de Arnold, logo aos três minutos, colocou os sadinos na frente, mas os algarvios chegaram ao intervalo a vencer já por 3-1, com golos de Rosell (09), Dener (22) e Fabrício (26), este na conversão de uma grande penalidade, tendo Paulinho (61) e novamente Fabrício (73) praticamente sentenciado a partida, antes de Podstawski (76) reduzir e minimizar assim a derrota.

Com esta vitória, o Portimonense salta para o 11.ª posto com 11 pontos, mais um ponto do que os sadinos, que ocupam agora a 13.ª posição com 10.