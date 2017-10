Festival

Os cineastas David Cronenberg e Abel Ferrara, o encenador Peter Brook ou o escritor Enrique Vila-Matas estarão no mês de novembro no Lisbon & Sintra Film Festival.

Depois de dez edições repartido entre Lisboa e o Estoril, o festival faz agora uma parceria dos espaços culturais da capital com os de Sintra entre os próximos dias 17 e 26 de novembro: Cultural Olga Cadaval, o Palácio Nacional e Jardins de Queluz, o MU.SA - Museu das Artes de Sintra, o Parque e Palácio de Monserrate, os cinemas Medeia Monumental e Nimas, e o Teatro Nacional D. Maria II são os espaços que vão servir de palco para as várias iniciativas previstas na edição deste ano do evento dirigido pelo produtor de cinema Paulo Branco.

Apesar dos convidados ilustres, na apresentação do festival, feita ontem, Paulo Branco sublinhou que este «não é festival de passadeira vermelha», mas sim um festival «para os convidados estarem com o público», sem que se trate de «um desfile».

Para este ano estão previstas várias antestreias no evento, como I love you Daddy, de Louis C.K., Molly’s Game, de Aaron Sorkin, Wonder Wheel, de Woody Allen, The Devil and Father Amorth, de William Friedkin, e On body and soul, de Ildikó Enyedi, todos fora de competição.

Na competição, cujo júri é presidido por David Cronenberg (Crash, A Mosca, entre outros clássicos), estão 13 filmes, como Les gardiennes, de Xavier Beauvois, Frost, de Sharunas Bartas, ou Western, de Valeska Grisebach, todos com as presenças dos realizadores.

Da programação, destaque ainda para as retrospetivas dos realizadores portugueses João Mário Grilo e José Vieira, e duas representações do espetáculo Battlefield, da autoria do encenador Peter Brook e da dramaturga Marie-Hélène Estienne.