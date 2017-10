Actualidade

Pelo menos 21 pessoas ficaram feridas, na segunda-feira, na Costa Rica, na sequência do choque frontal entre dois comboios, disse a Cruz Vermelha, citada pela agência noticiosa espanhola Efe.

Dezenas de passageiros foram assistidos no local pelos socorristas após o acidente ocorrido à noite no município de Santo Domingo, na província central de Heredia, quando os dois comboios, cada um com cerca de 200 passageiros, chocaram.

Em abril de 2016, mais de uma centena de pessoas ficaram feridas num acidente idêntico em San José.