Actualidade

O Texas advertiu, na segunda-feira, com uma ação judicial 127 gasolineiras acusadas de especular os preços aproveitando a crise desencadeada pelo furacão Harvey, que fustigou aquele estado norte-americano em finais de agosto.

As empresas, que supostamente violaram a lei que as impede de cobrar preços exorbitantes pelos combustíveis durante uma catástrofe natural, arriscam multas de até 20.000 dólares (17.186 euros), bem como o reembolso dos afetados, afirmou na segunda-feira a divisão de proteção ao consumidor do procurador-geral do Texas, o republicano Ken Paxton.

Todos os casos envolvem denúncias de consumidores contra estações de serviço que supostamente cobraram 3,99 dólares (3,4 euros) ou mais por um galão (3,78 litros) de gasolina sem chumbo ou diesel, o dobro do preço habitual destes combustíveis.