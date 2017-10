Actualidade

Os incêndios na Califórnia destruíram grande parte de um arquivo dos pioneiros tecnológicos William Hewlett e David Packard, tal como uma nota, com décadas, em que Hewlett propõe conceber uma calculadora capaz de caber no bolso.

De acordo com o jornal Santa Rosa Press Democrat, as mais de 100 caixas de cartas e de outros materiais dos primórdios da empresa Hewlett-Packard (atualmente designada de HP) estavam armazenados em dois prédios nos escritórios em Santa Rosa da Keysight Technologies, uma empresa que adquiriu a histórica coleção.

As duas construções modulares arderam nos incêndios que devastaram, este mês, a Califórnia, fazendo 43 mortos e destruindo mais de 7.000 habitações e outras infraestruturas. O resto do 'campus' da Keysight, incluindo os prédios permanentes, sobreviveram com danos mínimos, disse o diretor-executivo da empresa, Ron Nersesian, ao mesmo jornal.