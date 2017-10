Web Summit

Os participantes da Web Summit vão contar com um maior número de máquinas de venda de bilhetes para transportes públicos, informou a secretária de Estado da Indústria, que assinalou a atenção dada à segurança.

Em entrevista à agência Lusa sobre a conferência de empreendedorismo e tecnologia, que se realiza pelo segundo ano consecutivo em Lisboa, Ana Lehman informou que haverá um número acrescido de máquinas de venda "desde logo no aeroporto e logo no local onde as pessoas fazem o 'check-in' no próprio evento".

"Há um 'stock' de bilhetes que dá para o ano todo, segundo me disseram, deram-nos todas as garantias que não faltarão bilhetes e postos de distribuição" referiu a governante, que enumerou ainda a variedade de títulos de transporte, como os passes diários ou válidos por três ou cinco dias.