Actualidade

Mais de metade dos bebés nascidos na China, entre janeiro e agosto deste ano, são segundos filhos, indicaram dados oficiais hoje divulgados, ilustrando o efeito do fim da política de "um casal, um filho".

O vice-diretor da Comissão de Saúde e Planeamento Familiar da China, Wang Peian, afirmou que cerca de 52% dos 11,6 milhões de recém-nascidos, nos primeiros oito meses deste ano, têm irmão ou irmã.

A China, nação mais populosa do mundo, com cerca de 1.375 milhões de habitantes, aboliu em 01 de janeiro de 2016 o fim da política do filho único, passando todos os casais do país a poderem ter dois filhos.