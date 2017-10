Actualidade

Pelo menos uma pessoa morreu na sequência de um tiroteio ocorrido na noite de segunda-feira perto do 'campus' da Universidade do Utah, no oeste dos Estados Unidos, informou a polícia.

Segundo o Deseret News, a universidade enviou por volta das 21:00 de segunda-feira (03:00 de hoje em Lisboa) um alerta para estudantes e professores procurarem abrigo.

A polícia de Salt Lake City indicou, através da rede de mensagens instantâneas Twitter, que agentes procuram nas imediações de Red Butte Canyon por Austin Boutain, de 24 anos, que é suspeito e descrito como "armado e perigoso".