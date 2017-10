Actualidade

A série "House of Cards" vai terminar no próximo verão ao fim de seis temporadas, anunciou a Netflix, depois de o protagonista Kevin Spacey ser acusado de assediar sexualmente um adolescente nos anos de 1980.

"A sexta temporada será a última", indicaram a Netflix e a Media Rights Capital, que coproduz a série, num comunicado conjunto, divulgado na segunda-feira à noite, no qual manifestaram estar "profundamente preocupadas" com as recentes informações relativas a Kevin Spacey.

"House of Cards" ganhou o Emmy de melhor série dramática e foi um dos primeiros produtos emblemáticos da Netflix.