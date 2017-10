Actualidade

O impacto económico das tensões diplomáticas em torno do Qatar tem sido limitado, mas uma crise prolongada poderá enfraquecer o crescimento a médio prazo em todo o Golfo, advertiu hoje o Fundo Monetário Internacional (FMI).

Em 05 de junho passado, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, o Bahrein e o Egipto romperam as relações diplomáticas com o Qatar, impondo-lhe ainda um embargo aéreo, marítimo e terrestre, desencadeando a mais grave crise regional desde a guerra do Golfo de 1991.

O quarteto acusa o Qatar de apoio ao terrorismo, desestabilização da região e aproximação ao Irão, o que Doha nega.