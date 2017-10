Actualidade

O preço do barril de petróleo Brent para entrega em dezembro abriu hoje em baixa no mercado de futuros de Londres, a valer 60,80 dólares, menos 0,11% do que na sessão anterior.

Na segunda-feira, o preço do barril de petróleo Brent encerrou a cotar acima dos 60 dólares pela segunda vez desde junho de 2015, ao valorizar 0,71%, para 60,87 dólares.

As expectativas de uma nova extensão do pacto entre a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e outros grandes produtores mundiais, como a Rússia, para além do primeiro trimestre do próximo ano, continuam a fazer subir os preços, calculam analistas.