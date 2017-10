Actualidade

O Irão condenou hoje o "brutal ataque" perpetrado na segunda-feira por Israel contra um túnel na Faixa de Gaza, que fez sete mortos, afirmando que o bombardeamento procura "subjugar" os palestinianos.

"O regime sionista sedento de sangue tenta subjugar a vontade do povo oprimido dos territórios ocupados para garantir a sua segurança, matando jovens palestinianos", de acordo com um comunicado divulgado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão.

A diplomacia iraniana afirmou que Israel não será bem-sucedida no objetivo porque "sete décadas de crimes, derramamento de sangue e infanticídio não afetaram nem irão afetar a determinação e a vontade" dos palestinianos.