Actualidade

A primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, anunciou hoje que vai ser proibida a venda de casas já construídas a estrangeiros no início do próximo ano, de modo a travar o aumento dos preços da habitação.

O anúncio foi feito em conferência de imprensa após um reunião do seu gabinete, que prestou juramento na quinta-feira após eleições em que a sua formação, o Partido Trabalhista, fez campanha contra a especulação imobiliária estrangeira.

Segundo Ardern, o objetivo da medida, partilhado pelos parceiros de coligação, New Zealand First e Verdes, é evitar que especuladores estrangeiros comprem imóveis existentes no país e tornar a compra de casa mais acessível para os neozelandeses.