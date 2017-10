Actualidade

Apenas três das mais de 190.000 refeições servidas por dia nas escolas públicas e privadas pela Uniself, que fornece mais de 880 estabelecimentos de ensino, foram vegetarianas, opção obrigatória desde o início deste ano letivo.

De acordo com dados da empresa, uma das duas que venceram o concurso lançado este ano para o fornecimento de refeições nas escolas públicas, as refeições vegetarianas servidas nos estabelecimentos de ensino "são residuais", com uma média de três refeições/dia por escola.

A Uniself serve 883 escolas públicas e privadas, distribuídas por todo o território continental, bem como nas ilhas dos Açores e Madeira. No total, segundo a empresa, "são mais de 190.000 refeições/dia".