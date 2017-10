Actualidade

O crescimento da economia da zona euro e dos 28 Estados-membros da União Europeia (UE) atingiu, em termos homólogos, os 2,5% no terceiro trimestre do ano, segundo uma estimativa rápida do Eurostat.

De acordo com a estimativa do gabinete de estatísticas da UE, o Produto Interno Bruto (PIB) dos 19 países da moeda única e também o da UE subiram 2,5% entre julho e setembro, face ao terceiro trimestre de 2016, em que a economia da zona euro cresceu 2,3% e a da UE 2,4%.

Na comparação com o segundo trimestre de 2017, o PIB da zona e o da UE aumentaram, ambos, 0,6%, abaixo do crescimento registado entre abril e junho (0,7%).