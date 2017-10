Incêndios

O infantário de Midões, em Tábua, distrito de Coimbra, vai ser reconstruído voluntariamente pela Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários (APPII), depois de ter sido totalmente destruído pelos incêndios de dia 15.

"A iniciativa partiu da APPII com os associados, que congrega as maiores empresas do setor imobiliário portuguesas e estrangeiras. A ideia é pegar num projeto concreto e reconstruí-lo. Ficámos chocados com a desgraça que atingiu as pessoas e, no seguimento disso, decidimos por mãos à obra", explicou hoje à agência Lusa o secretário-geral da APPII, Hugo Santos Ferreira.

No espaço de uma semana, a associação mobilizou-se e encetou contactos com os autarcas de Tábua para avançar com o projeto "A Escola de Todos Nós" e com a reconstrução do infantário de Midões, totalmente destruído pelo fogo.