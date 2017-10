Catalunha

A Guardia Civil esteve presente hoje nos dez principais postos da polícia regional catalã para a apreensão do registo das comunicações dos agentes durante a consulta do dia 01 de outubro, ilegalizada pelo Tribunal Constitucional.

Fontes ligadas à investigação disseram à agência EFE que a juíza Carmen Lamela, do Tribunal de Instrução n.º 3 de Barcelona, ordenou a operação da Guardia Civil na sede do corpo policial da autonomia catalã (Mossos d'Esquadra).

Além da presença no complexo de Egara, a Guardia Civil esteve nos principais postos da polícia da Catalunha: Barcelona, Girona, Manresa, Sant Feliu de LLobregat, Granollers, Tortosa e Seu d'Urgell (Lleida), no quadro da investigação sobre a suposta passividade dos Mossos d'Esquadra durante os acontecimentos ocorridos no dia 01 de outubro.