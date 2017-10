PSD

O candidato à liderança do PSD Rui Rio assegurou aos deputados que quer manter o rumo de rigor nas finanças públicas e admitiu que, se tivesse estado no lugar da ex-ministra das Finanças, teria sido "até mais inflexível".

Nas jornadas parlamentares, na segunda-feira, Rui Rio e Santana Lopes falaram aos deputados à porta fechada. No final da intervenção do antigo autarca do Porto, alguns deputados relataram que Rio disse que teria "feito igual ou pior" no lugar de Maria Luís Albuquerque para manter as contas públicas em ordem.

Questionado pela Lusa, o candidato à liderança do PSD esclareceu o contexto da afirmação, que partiu de uma pergunta do deputado Paulo Rios - que apoia Rui Rio -, que o questionou se iria haver uma rutura e como é que um grupo parlamentar alinhado numa determinada política - desenhada por Passos Coelho - poderia defender outra completamente contrária.