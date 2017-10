Actualidade

O Vaticano e a Federação Luterana Mundial pediram desculpas pela violência cometida entre cristãos ao longo de 500 anos, e prometeram continuar a trabalhar para resolver as suas diferenças, numa declaração conjunta hoje divulgada.

"Pedimos perdão por nossos fracassos e pela forma como os cristãos feriram o corpo do Senhor e se ofenderam durante 500 anos, desde o início da reforma até hoje", referem em comunicado, no dia em que o mundo assinala os 500 anos do início da Reforma Protestante.

