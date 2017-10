Actualidade

O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, disse hoje que a Universidade de Coimbra, por vezes, "dita o seu ritmo à Europa" em diferentes domínios, destacando também a abertura da instituição e a sua reputação mundial.

"Esta universidade caminha ao ritmo da Europa, e, por vezes, em diferentes domínios, dita o seu ritmo à Europa", afirmou, no início da cerimónia de atribuição do seu doutoramento 'honoris causa'.

No seu entender, a Universidade de Coimbra inspirou "as maiores mentes e espíritos da Europa e abre largamente os seus braços a todos os que vêm de fora", como, por exemplo, os alunos do Brasil, "um país irmão de Portugal".