Actualidade

(CORREÇÃO) Lisboa, 31 out (Lusa) - As emissões da RDP e da RTP África na Guiné-Bissau vão ser retomadas a 08 de novembro, anunciaram hoje os ministros da tutela guineense e português, após terem assinado um acordo político nesse sentido.

A decisão foi anunciada pelo ministro da Cultura português, Luís Filipe Castro Mendes, e pelo ministro da Comunicação Social guineense, Vítor Pereira, após uma reunião realizada hoje em Lisboa.

Em declarações aos jornalistas no final, os dois ministros indicaram que foi criada uma comissão luso-guineense que vai definir agora os passos a dar para que todos os aspetos ligados à renovação do acordo nessa área entre os dois países sejam reanalisados e renovados.(Corrige no segundo parágrafo o nome do ministro português para Luís Filipe Castro Mendes)