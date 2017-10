Novo Banco

Os sindicatos representativos dos bancários, que estiveram hoje reunidos com o presidente do Novo Banco, António Ramalho, mostraram-se "tranquilos" com eventuais processos de saída de trabalhadores, convictos de que serão apenas pontuais e com condições aceitáveis para os funcionários.

Representantes dos sindicatos dos bancários da UGT e do Sindicato Nacional dos Quadros Técnicos Bancários (SNQTB) disseram à Lusa, no final da reunião de cerca de uma hora com António Ramalho, que o presidente do Novo Banco transmitiu uma mensagem positiva sobre o futuro da instituição e dos trabalhadores.

"Estamos tranquilos", disse à Lusa Mário Mourão, representante da Febase, federação do setor bancário (ligada à UGT), referindo que a administração do banco espera até 2021 processos naturais de saída de trabalhadores e que, pontualmente, poderá haver processos de reformas antecipadas e rescisões por mútuo acordo, "com condições aceitáveis".