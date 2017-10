Actualidade

O presidente da AICCOPN defendeu hoje ajustes ao novo Código dos Contratos Públicos (CCP) para que esta legislação, que entrará em vigor a 01 de janeiro, seja "eficiente, transparente" e indutora "da confiança que o mercado exige".

"O Governo, através do Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção (IMPIC), tendo em conta a aplicação prática deste CCP, deverá admitir alterações que se justifiquem. As soluções adotadas deverão ser avaliadas e, se necessário, ajustadas face à realidade do mercado", afirmou Manuel Reis Campos, presidente da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN).

O responsável deu como exemplo o que está estabelecido quanto aos preços anormalmente baixos, afirmando que "o Governo apontou uma solução correta - desvio percentual em relação à média das propostas -, mas não determinou a sua obrigatoriedade".