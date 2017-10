Actualidade

Sérgio Vieira é o novo treinador do Moreirense, atual 17.º e penúltimo classificado da I Liga portuguesa em futebol, anunciou hoje o clube minhoto.

Em nota publicada no seu sítio oficial na Internet, o Moreirense revela que chegou a acordo com o treinador Sérgio Vieira, de 34 anos, para assumir o comando da equipa até ao final da temporada, com mais duas épocas de opção.

"Sérgio Vieira já irá orientar a equipa no treino de hoje à tarde", lê-se na nota.