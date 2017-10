Actualidade

A cidade de Évora vai anunciar oficialmente a sua intenção de se candidatar a Capital Europeia da Cultura em 2027, na quinta-feira, no Salão Internacional do Património Cultural, em Paris, França, revelou hoje o presidente do município.

"É o local internacional mais adequado para anunciar a intenção", porque "é o maior salão mundial de património", com "ligações à UNESCO e a cidades com história e tradição cultural", afirmou à agência Lusa o presidente da Câmara de Évora, Carlos Pinto de Sá.

A apresentação da intenção de candidatura de Évora a Capital Europeia da Cultura em 2027, que faz parte do programa definido por uma comissão executiva, consiste numa conferência sobre o projeto, a qual está marcada para as 15:00 (hora local), integrada na programação do certame.