Actualidade

A seleção portuguesa de futebol de praia venceu hoje os Emirados Árabes Unidos por 6-4, em jogo da primeira jornada do Grupo A da Taça Intercontinental, a decorrer até sábado no Dubai.

Jordan esteve em destaque, ao apontar quatro dos seis golos da formação lusa, com Bê Martins e Madjer a completarem o marcador. Hasham, por duas vezes, Ali e Ali Karim fizeram os golos da formação da casa.

Portugal entrou melhor, chegando ao fim do primeiro período a vencer por 2-0, mas as expulsões do guarda-redes Andrade e de Bê Martins no segundo tempo condicionaram a equipa portuguesa, que chegou à vitória com três golos no terceiro período.