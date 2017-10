Actualidade

O presidente do Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, deverá lançar na reunião da próxima segunda-feira do fórum de ministros das Finanças da zona euro, em Bruxelas, o processo de candidaturas à sua sucessão, com vista à eleição agendada para 04 de dezembro.

Portugal estará representado na reunião pelo ministro Mário Centeno, que nos últimos meses tem sido apontado como um dos possíveis candidatos ao cargo de presidente do Eurogrupo, mas que até agora ainda não assumiu uma eventual candidatura.

Um alto responsável do Eurogrupo explicou hoje que na reunião de 06 de novembro "o presidente do Eurogrupo irá detalhar as especificidades do processo eleitoral" e abrir o procedimento que de certa forma lança a "corrida" à sua sucessão, já que os interessados devem apresentar as suas candidaturas durante o mês de novembro, antes da reunião de 04 de dezembro.