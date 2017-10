Actualidade

O Sporting consolidou hoje o segundo lugar do Grupo D da UEFA Youth League em futebol, ao vencer em Alcochete a Juventus por 2-0, na quarta jornada da competição.

Um golo de Rafael Leão, aos 45 minutos, e outro de Diogo Brás, já em tempo de descontos do segundo tempo (90+2), garantiram o segundo triunfo dos 'leões' sobre a Juventus, depois da goleada por 4-1 conseguida há duas semanas, em Turim.

Com este resultado, o Sporting mantém o segundo lugar do Grupo D, com sete pontos, mais quatro do que a Juventus, que é terceira, e menos dois em relação ao líder, o FC Barcelona, que joga hoje no reduto do lanterna-vermelha Olympiacos, com um ponto.