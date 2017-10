OE2018

O porta-voz socialista João Galamba afirmou hoje perceber que o ex-primeiro-ministro Passos Coelho esteja contra a proposta de Orçamento, porque representa o oposto da anterior política, mas defendeu que o PSD votará contra a generalidade dos portugueses.

Estas posições foram transmitidas à agência Lusa pelo membro da direção do PS após o presidente do PSD, Pedro Passos Coelho, ter anunciado no encerramento das Jornadas Parlamentares do seu partido, em Braga, que os sociais-democratas vão votar contra a proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2018.

João Galamba pegou no facto de Pedro Passos Coelho ter classificado a proposta de Orçamento para 2018 como uma agregação de interesses particulares que gravitam em torno das forças da esquerda parlamentar.