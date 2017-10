Actualidade

O chefe do Estado-Maior do Exército, Rovisco Duarte, disse hoje que o ramo pode contribuir mais para o apoio militar de emergência nas áreas de engenharia, abastecimento e serviços, mas precisa de financiamento.

O general Rovisco Duarte afirmou que, dentro do modelo atual de apoio militar de emergência, o Exército pode, se solicitado, "colaborar mais" dando como exemplos as áreas de engenharia, apoio sanitário, alojamento, transportes, abastecimentos e alimentação.

O general respondia aos jornalistas em conferência de imprensa na Unidade de Apoio Unidade Apoio Geral Material do Exército (UAGME), em Benavente, Santarém, para fazer o ponto da situação sobre a desativação dos paióis nacionais de Tancos, no último dia do esvaziamento das instalações.