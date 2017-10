Actualidade

O Benfica empatou hoje na visita ao Manchester United (1-1), em encontro da quarta jornada da UEFA Youth League, e caiu para a terceira posição do Grupo A, fora da zona de qualificação.

As 'águias' viram-se cedo a perder, com a equipa inglesa a inaugurar o marcador praticamente a 'frio', num golo de Ethan Hamilton, aos três minutos, a que o Benfica respondeu por João Félix, que fez o empate aos 14.

Este resultado mantém o Manchester United na liderança do grupo, com oito pontos, seguido do Basileia, que hoje venceu o CSKA Moscovo (4-2), com sete, enquanto o Benfica tem seis, e a equipa russa segue na quarta e última posição, a zero.