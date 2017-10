Incêndios

A Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) recomendou hoje aos operadores que não cobrem aos clientes o período em que estes estiveram sem serviços de telecomunicações por causa dos incêndios.

"No entender da Anacom, não faz sentido que os operadores onerem as populações e empresas afetadas pelos incêndios, que já sofreram elevados custos económicos e sociais, cobrando-lhes um serviço que efetivamente não esteve disponível", lê-se no comunicado da entidade reguladora.

Nos casos em que as faturas já tenham sido enviadas aos clientes, as operadoras devem fazer "os acertos necessários" e, naqueles em que já foram pagas, os valores devem ser creditados na fatura ou na conta do cliente.