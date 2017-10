Actualidade

O Conselho Superior da Magistratura (CSM) decidiu hoje instaurar um processo disciplinar ao juiz do tribunal de Oeiras que rejeitou a candidatura de Isaltino Morais à Câmara Municipal e que tem uma ligação pessoal com o também candidato Paulo Vistas.

"Na reunião do Conselho Permanente de hoje foi deliberado converter em processo disciplinar o inquérito aberto para recolha de elementos quanto à intervenção do juiz Nuno Tomás Cardoso no processo eleitoral do município de Oeiras", precisa o CSM, em comunicado.

A 09 de agosto, o Conselho Superior da Magistratura tinha anunciado a abertura de um inquérito sobre a relação entre o juiz que chumbou a candidatura de Isaltino Morais à Câmara Municipal de Oeiras e o também candidato Paulo Vistas.