Actualidade

Portugal teve o mês de outubro mais quente dos últimos 87 anos, com o valor da temperatura média do ar cerca de três graus acima do normal, revelou hoje o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

"O mês de outubro em Portugal continental foi extremamente seco e excecionalmente quente", refere o IPMA numa nota informativa.

No que diz respeito à temperatura máxima, o IPMA afirma que se registou o valor médio mais alto desde 1931, cerca de cinco graus acima do normal.