OE2018

A proposta de lei do Orçamento do Estado para 2018 agrada aos municípios, prevendo-se um aumento de 1,5% nas transferências de verbas do Estado, disse hoje em Coimbra o presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP).

"É uma proposta que nos agrada e que ficará melhor com as respostas que se esperam na lei do Orçamento e, complementarmente, num conjunto de dispositivos legais que venham a ser adotados e que nos garantam respostas para situações de tragédia como as dos incêndios", disse Manuel Machado.

O presidente da ANMP falava aos jornalistas no final da reunião do Conselho Geral, que, hoje à tarde, aprovou por unanimidade o parecer sobre a proposta de Orçamento do Estado para 2018.