Actualidade

O treinador do Sporting de Braga, Abel Ferreira, convocou hoje o guarda-redes da equipa B Ricardo Velho para a deslocação a casa do Ludogorets, na quinta-feira, na quarta jornada do grupo C da Liga Europa de futebol.

O guardião, de 19 anos, é a única novidade em relação à última convocatória, já que Abel Ferreira decidiu levar três guarda-redes para a Bulgária.

O técnico continua a não poder contar com Marafona, Sequeira, Rosic, Bakic e Wilson Eduardo, todos a recuperarem de lesões.