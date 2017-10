Actualidade

A polícia norte-americana anunciou ter efetuado hoje uma detenção na sequência de disparos provenientes nas cercanias do World Trade Center e do memorial, em Manhattan, Nova Iorque.

A detenção foi anunciada pela polícia na rede social Twitter.

Segundo a agência Associated Press, vários veículos da polícia estão concentrados em Manhattan, perto da West Street e da Chambers Street, perto de um colégio e de um liceu e a apenas alguns quarteirões do memorial erigido em honra das vítimas do 11 de setembro.