A Câmara Municipal do Seixal, em Setúbal, considerou que "é inadmissível" que o tribunal avance para "a insolvência" dos bombeiros do concelho, referindo que a prestação de socorro às populações vai ficar em causa.

"Câmara Municipal do Seixal está solidária com a Associação Humanitária de Bombeiros Mistos do Concelho do Seixal, que viu recentemente ser despachada pelo Tribunal do Trabalho do Barreiro uma ordem de insolvência", refere a autarquia, liderada por Joaquim Santos (PCP), em comunicado.

Segundo o documento, a situação é considerada "inadmissível" pela autarquia, que está solidária com os bombeiros do concelho.