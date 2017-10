Actualidade

O regime do presidente Bachar al-Assad e a oposição síria foram hoje incapazes de chegar a um acordo para a troca de prisioneiros de guerra, que era um dos principais pontos da agenda da sétima ronda de negociações em Astana.

A oposição explicou que Damasco resistiu a aceitar a proposta para que os seus representantes possam ter acesso às prisões, para verificar as condições em que se encontram os prisioneiros e o seu número exato.

Os dois lados também não conseguiram chegar a acordo sobre o acesso ininterrupto da ajuda humanitária a zonas cercadas, durante as negociações que decorreram em Astana, capital do Cazaquistão, com a mediação da Rússia, Turquia e Irão.