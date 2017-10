Actualidade

Pelo menos seis pessoas morreram hoje quando um homem conduziu uma carrinha para uma ciclovia movimentada perto do memorial do World Trade Center, em Manhattan, Nova Iorque, anunciaram fontes policiais.

Segundo as fontes policiais citadas pela AP, a carrinha alugada atingiu pelo menos 15 pessoas, causando a morte de seis e ferimentos em nove, com o condutor a abandonar depois da viatura com duas armas de imitação.

A AP refere que o homem foi depois atingido pelas autoridades e acabou por ser detido, explicando que a ocorrência está a ser investigada como um possível caso de terrorismo.