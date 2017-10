Incêndios

A caça vai ser interditada ou reduzida nas zonas afetadas pelos incêndios, afirmou hoje o secretário de Estado das Florestas e Desenvolvimento Rural à agência Lusa, depois de se reunir com associações de caçadores.

"Tivemos hoje a oportunidade de discutir, com as organizações do setor da caça, aquilo que consideramos mais importante nesta altura para a interdição da caça nas zonas ardidas", disse Miguel Freitas.

As medidas incluem a interdição absoluta da caça em todo o perímetro de grandes incêndios, acima de mil hectares, e da caça sedentária nos concelhos onde arderam mais de 50% da área.