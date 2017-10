Actualidade

O Sporting empatou hoje 1-1 na receção à Juventus, em jogo da quarta jornada do grupo D da Liga dos Campeões de futebol, ficando assim mais longe do apuramento para os oitavos de final.

Um golo de Bruno César, aos 20 minutos, colocou os 'leões' na frente e com legítimas aspirações de entrar na luta direta pelo apuramento, mas a 'Juve', através do argentino Gonzalo Higuain, aos 79, igualou a contenda e complicou as contas do apuramento para o conjunto luso.

Com este empate, o Sporting mantém-se no terceiro posto, agora com quatro pontos, enquanto a Juventus é segunda com sete e tem vantagem no confronto direto, num grupo liderado pelo Barcelona, que hoje empatou 0-0 em casa do Olympiacos e tem 10 pontos, enquanto os gregos são últimos com apenas um ponto.